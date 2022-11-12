الحزب اليساري السويدي يطلق حملةً ضد الهجمات الكيماويّة التركية

أطلق الحزب اليساري السويدي حملةً لتسليط الضوء على الهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، على قوات الدفاع الشعبي في باشور.

ونشرت المتحدّثة باسم حزب اليسار في أوبسالا السويدية، يلفا لارسدوتر مقطعاً مصوّراً، قالت فيه: "نريد أن نلفت انتباهكم بهذا الفيديو. هناك تقارير تشير إلى ارتكاب تركيا لجرائم حرب بحق الكرد عبر استخدام مواد كيماويّة ضدّهم. لذا فلتقم بتصوير مقطع فيديو لإيصال صوتك عبر مواقع التواصل الافتراضي".

وقال المساعد الأول لرئيس بلدية مدينة أوبسالا، توبياس سميدبرغ: "تنفّذ الدولة التركية العمليات العسكرية الاحتلالية منذ 39 عاماً والآن وتردنا الآن تقارير عن استخدامها للأسلحة الكيماويّة. هذا وضع خطير للغاية ويجب أن يلفت انتباه العالم".

ومن جانبها، قالت النائبة إيلونا سزاتسماري والدو: "يجب التوقّف عند التقارير. فاستخدام الأسلحة الكيماويّة يعدّ جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية وجريمة بحقّ القانون الدولي".

فيما وجّهت عضوة الهيئة التنفيذيّة للحزب؛ يكبون ألب هذه الرسالة: "إنّ الحزب اليساري يدافع عن القانون الدولي وحقوق الشعب الكردي. الجرائم تُرتكب وتُنسى فقط بالتزام الصمت، لذا أرفعوا صوتكم".

(ر)