الحزب اليساري السويدي يطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

ونُظّمت الاحتفاليّة بتنظيم من حزب الاتحاد الديمقراطي في السويد، وحضرها العديد من الفنانين والسياسيين والمثقفين، بينهم السياسي السويدي فالتر موت.

بدأت الاحتفالية التي أُقيمت في العاصمة السويديّة ستوكهولم لدعم ثورة روج آفا بالوقوف دقيقة صمتٍ إجلالاً لأرواح الشهداء، وعبّر خلالها الفنانون بأصواتهم والسياسيون بكلماتهم عن إيمانهم بثورة روج آفا ودعمهم لها.

وخلال الاحتفالية، ألقى شيار علي كلمةً باسم مكتب روج آفا في السويد وقال فيها: "نحن سعداء بحضوركم من كافة المكونات في سوريا ومنطقة الفرات وروج آفا. هذا انتصارٌ عظيم. ففي لحظة اجتماعنا هذا هنا، يقاوم الشبان والشابات الكرد على كل الجبهات في روج آفا في سبيل الدفاع المشرّف عن أرضهم. كما يقاوم الشعب في روجهلات كردستان وإيران اليوم تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحريّة" إن مصيرنا نحن الكرد من أجزاء كردستان الأربعة مرتبط ببعضه، لذا يحتاج الكرد اليوم إلى الوحدة أكثر من أيّ وقتٍ مضى، فعدونا نحن الكرد غادرٌ جدّاً".

ألقى بعده فالتر موت كلمةً باسم الحزب اليساري السويدي وقال: "أنا كسياسي اعتبر نظرية وفكرة الكونفدراليّة الديمقراطية مهمّةً وقيّمة وجيّدة جداً. وأنا أطالب بتحقيق حريّة السيد عبد الله أوجلان صاحب هذه الفكرة. فقناعاته وأفكاره تشكّل الحل البارز لجميع مشاكل المنطقة وليست لروج آفا فحسب. ولهذا فإنّ أردوغان يثور ويهاجم في كلّ مكانٍ الكرد، كهمجي. فقد قصف الكرد أمام أنظار العالم أجمع، وفي الحقيقة لا يليق بدولةٍ كالسويد دعم شخصٍ كأردوغان. أتمنّى أن يستمرّ هذا الانتصار ويتمّ الحفاظ على المنجزات الكرديّة الحاليّة".

كما وجّه السياسي والمفكّر، كردو باكسي رسالة قال فيها: "خلال القرون الأخيرة، قام أعداء الكرد بالهجوم عليهم بشكلٍ وحشيّ مرّةً كل أربع أو خمس سنوات. هناك حوالي 45 مليون شخص كردي حول العالم وهذا كافٍ لئن يحدّدوا مصيرهم بأنفسهم. الفاتيكان التي يعيش فيها عددٌ من المتدينين والذي لا يتجاوز عدد سكانها بضع آلاف نسمة تملك الحق في تحديد مصيرها، لكنّ عندما يطالب 45 مليون كردي بأدنى حقوقهم يتم وصفهم بالإرهاب".

وتمّ توجيه رسالة دعم لثورة روج آفا باسم مركز المجتمع الديمقراطي الكردي في اسكندنافيا.

وقام جميع الفنانين إلى جانب التعبير عن دعمهم لثورة روج آفا وتحيتهم لها في رسائلهم أيضاً بتحيّة الانتفاضة في روجهلات كردستان ودعوا إلى التضامن مع هذه الانتفاضة في جميع أجزاء كرستان.

وغنّى عددٌ من الفنانين خلال الحفل لدعم روج آفا كسيبان عفريني، سيدار، هيفا ولافين كوباني، حسن شريف، دلو دوغان، آرمانج.

الجدير بالذكر، أنّ هناك مسيرة كبيرة ستُنظّم في الـ 21 من الشهر الجاري، احتجاجاً على دعم السويد لأردوغان وسياسات التضحية بالكرد للانضمام إلى الناتو. وتمّ خلال الحفل الدعوة إلى المشاركة في المسيرة.

(ر)