تجمع أعضاء الحزب اليساري الكردي في سوريا، اليوم، بالقرب من دوار البلدية في ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة للإدلاء ببيان قرئ من قبل عضو الحزب، عبد الحميد سمعيلة.

في بيانه قال الحزب إن الاحتلال التركي يرمي من خلال هجماته المستمرة، إلى دفعْ الأهالي إلى الهجرة.

كما انتقد موقف القوى الدولية، ودعا "الضامنيْن" الروسي والأميركي للالتزام بمسؤولياتهم.

في سياق متصل، قالت حركة الشبيبة الثورية السورية، في بيان قرأه الإداري في الحركة عبد القادر هاشم عبد القادر: "نعاهد أهلنا وعوائل الشهداء، وقواتنا العسكرية في شمال وشرق سوريا، بأننا سنصعد نضالنا على أساس حرب الشعب الثورية، ونحن مستعدون للتصدي لأي عدوان، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنستمر في مسيرتنا حتى تحقيق النصر".

(م ح)

ANHA