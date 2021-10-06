الحزب اليساري الكردي في سوريا – حسكة: على PDK ألا يدخل في خنادق الخيانة

يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني من الاحزاب السياسية التي تعمل بشكل علني مع الدولة التركية، وأصبح لاعبًا رئيسًا في تنفيذ سياسة الاحتلال ومساندته في شن الهجمات منذ عام 1983 على مناطق الدفاع المشروع.

وأتاح الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرصة أمام مرتزقة داعش في الـ 3 من آب 2014، لشن هجوم وحشي على شنكال في جنوب كردستان، بعد أن انسحب الجيش العراقي وأكثر من 18 ألف مسلح من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليبقى الشعب الإيزيدي الأعزل بمفرده وجهًا لوجه مع المرتزقة،وليسجل التاريخ إبادة جديدة بحق الإيزيديين.

وعن تحرير شنكال من مرتزقة داعش، يتساءل السياسي أزهر أحمد، الإداري في منظمة الحسكة للحزب اليساري الكردي في سوريا، "من الذي حرر شنكال؟"، منوهًا إلى " أن أبناء شنكال وبمساندة مقاتلي الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة، هم من حرروا شنكال من رجس مرتزقة داعش ومن الجماعات التكفيرية الموجودة آنذاك".

'دخول الحكومة العراقية قسرًا إلى شنكال يشبه دخول مرتزقة داعش'

ويستعد الحزب الديمقراطي منذ بداية الشهر الجاري، وبمساندة قواته المسلحة، لدخول شنكال وإنشاء مقرات لها هناك. فيما أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال خلال بيان أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول إدخال قواته إلى شنكال بحجة الدعاية الانتخابية، وأكدت أن هذه المحاولة "جزء من الاتفاقية المناهضة لشنكال".

وبيّن أحمد خلال حديثه "أن هناك تآمرًا بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني للدخول إلى شنكال وإنشاء مقرات عسكرية فيه، يجب ألا تحصل هذه الخطوات بشكل قسري وتصل إلى درجة التآمر مع المحتل والخيانة".

مضيفًا "بل على الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني أن يشكرا وحدات حماية شنكال ويعترفا بانتصارات وتضحيات أبناء شنكال ومقاتلي الدفاع الشعبي".

'على PDK ألا يدخل في خنادق الخيانة'

وطالب السياسي أزهر أحمد، الإداري في منظمة الحسكة للحزب اليساري الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردستاني، في نهاية حديثه، بعدم الدخول في خنادق الخيانة في هذه المرحلة، مؤكدًا "على الحزب الديمقراطي مساندة شعب شنكال وعموم الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، وألا يصل إلى درجة الخيانة".

(ك)

ANHA