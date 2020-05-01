الحزب الثوري الشيوعي يدلي ببيان بمناسبة يوم العمال العالمي

بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، الذي يصادف، اليوم، أصدر الحزب الثوري الشيوعي بيانا، أُلقي في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني بمشاركة عدد من العاملين والعاملات وأعضاء الحزب الثوري.

وقرئ من قبل عضوة الحزب الثوري الشيوعي في مدينة كوباني، ميسا عكاري التي قالت في البداية :"في القرن 19 مرّ العمال بظروف صعبة في أمريكا حيث كانوا يعملون يوميا من 15-16 ساعة مقابل مبلغ قليل لا يكاد يسد حاجتهم، ولكن العمال رفضوا العبودية وظروفهم الصعبة، وانتفضوا أمام النظام الرأسمالي، وفي عام 1886 أضرب الآلاف من العمال عن الطعام، وطالبوا بالمساواة وتخفيف ساعات العمل".

ونوهت بإن برجوازية أمريكا حاولت طمس مقاومة العمال عن طريق ارتكاب المجازر بحقهم، ولكن لم تستطع ذلك، وبهذه المقاومة التي انتشرت في العالم، أُعلن في عام 1889 الأول من أيار كيوم توحيد للمقاومة والمساندة الأممية.

وأشارت بإن النظام الرأسمالي كان كمصاص دماء يعيش على تعب وجهد العمال والكادحين، وحاول بشتى الوسائل فرض هيمنته على الشعوب، والعيش على حسابها، وفيروس كورونا هو إحدى أساليب النظام السلطوي ليتمكن من فرض سلطته على شعوب الشرق الأوسط.

وهنأ البيان الأول من أيار على جميع العاملات والعاملين، وعاهدت على رفع وتيرة النضال والمساندة للكادحين".

(كروب/س و)

ANHA