الحزب الشيوعي الكردستاني يهنئ الأول من أيار على الطبقة العاملة الكردستانية ويدعوها لتصعيد النضال

وجاء ذلك عبر بيان أصدره الحزب الشيوعي الكردستاني KKP بمناسبة عيد العمال العالمي المصادف الأول من أيار، وقال فيه:

"أيتها الطبقة العاملة الثورية الكردستانية والعالمية وحليفتها القوى الوطنية والديمقراطية في كل مكان :

الأول من أيار انجاز ثوري تاريخي نتيجة كفاحكم وتضحياتكم ضد الأنظمة والقوى الرأسمالية الاحتكارية والفاشية وسائر أدواتها وعملاءها الانتهازية المرتزقة والمأجورة .

بهذه الكفاحات البطولية انتزعتم كثيراً من الحقوق من الطغاة والفاشيست لأنكم الطبقة الوحيدة الثورية الصلبة المنظمة والواعية التي بمقدورها أن تقود الثورات التحررية الوطنية والاجتماعية لتحقيق الحرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية لكل الشعوب والأمم المضطهَدة ، لأنكم والتاريخ يشهد والتزاماً وايماناً واستناداً على النظرية الثورية العلمية رغم ما يتم نسجه وصناعته من فنون التعذيب والقتل والتجويع والحرمان من الاستبداديين بحقكم فأنتم القادرون بكل جدارة على قيادة العملية الثورية دوماً.

بصدور ( البيان الشيوعي ١٨٤٨ ماركس - انجلس) ومن بعده النهج الثوري للعظيم فلاديمير لينين تم ارساء أصول وقواعد الصراع الطبقي الأممي للثورات العلمية التحررية وتأسيس حركة التحرر الوطني والاجتماعي وتحررت بثوراتها مئات الشعوب والأمم والأوطان ونالت استقلالها رغم طاغوت وفاشية الاستعمار وسياساتها القمعية وأفكارها الرجعية الرثة والعفنة وعلومها التحريفية والتضليلية .

بهذه المناسبة الخالدة والعزيزة إننا في الحزب الشيوعي الكردستاني KKP نهنئ الطبقة العاملة الكردستانية والعالمية على بطولاتها وسيرتها الثورية المستديمة ومن خلالها جميع القوى والحركات الديمقراطية والثورية في كردستان الأم والعالم ونناشدها إلى التعاضد والوحدة الكفاحية التحررية بوتائر أعلى وأقوى ضد جميع الأنظمة والقوى الاحتلالية والاستبدادية وحروبها العدوانية الظالمة وألاعيبها ومرتزقتها العاملة للفتن والانقلابات والاقتتالات والطائفية والعنصرية المستهدفة للحرية والعدالة الاجتماعية العلمية .

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ANHA