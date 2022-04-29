الحزب الشيوعي الكردستاني يهنئ العمال بعيدهم

أصدرت اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الكردستاني KKP))، بياناً، بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، جاء فيه:

"أيتها الطبقة العاملة الكردستانية والعالمية التحررية الثورية:

انطلقت الشرارة الأولى لكفاحكم الثوري من البيان الشيوعي العلمي لـ (ماركس ــ أنجلس) 1848، وبعدها في استراليا 21 نيسان 1856 ثم كومونة باريس الشيوعية 8 آذار 1871، وظفرت بالقيادة لمدة شهرين إلا إنها انتكست نتيجة محاربة الإمبريالية الفرنسية والعالمية لها، واشتد لهيب الثورة وامتد حتى وصل إلى كندا وشيكاغو وسائر المدن الأمريكية في 5 شباط 1882، حيث قدمت هذه المقاومة العمالية الثورية ضد الحرمان والاستغلال أكثر من عشرة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من المعتقلين، بالإضافة إلى اعتقال نسائهم وأطفالهم لرفضهم الاستسلام والتنازل وهكذا حتى أصبح الأول من أيار 1886 عيداً عالمياً للعمال؛ نتيجة تضحياتهم البطولية (...)، ولم يهدأ بركان الثورة، حيث اندلعت 1910 الثورة المكسيكية (الأجراس الحمراء) بقيادة زاباتا وفرانسيسكو ماديورو، والتي حاربها الرئيس الأمريكي ويلسن بالتنسيق مع سفيره في المكسيك وبمشاركة ومساعدة الرجعية المحلية والإقليمية".

أضاف البيان "إن الرأسمالية العالمية الفاشية الطاغية وأدواتها المأجورة عاجزة عن إخماد ثورات العمال التحررية الوطنية والاجتماعية على الرغم من الوسائل القمعية التي تمتلكها وتمارسها هذه الأنظمة المتوحشة ضد مقاومة وإرادة وإخلاص الطبقة العمالية العالمية والواقع خير دليل على ذلك".

شدد البيان "يا عمال العالم في كل مكان، في المستعمرات وأشباه المستعمرات و..... اتحدوا ضد الفاشية والإمبريالية والاستبداد والاستغلال والذل والقمع والتهجير والإفقار والرعب والحرائق والدمار الناجم عن الحروب الإمبريالية وكلابها المأجورة وانقلاباتها وفتنها الداخلية وسياساتها العاملة لإدامة الاضطهاد الوطني والاجتماعي ووسائلها الإعلامية السيئة المضللة وقواعدها وترساناتها العسكرية التي تفتك وتزهق ملايين الأرواح من الشعوب والأمم الثورية العاملة للسلام والحرية والعدالة الاجتماعية والرافضة للحروب ونهب الثروات واللصوصية والتجويع".

تابع البيان "بمناسبة واحد أيار، ومن كردستان الأم نؤكد أن الطبقة العاملة الكردستانية وحزبها الشيوعي الكردستاني ((KKP تبارك وتهنئ الطبقة العاملة والحركة الشيوعية العالمية وكفاحها التحرري الثوري، وكذلك المقاومة الثورية التحررية الكردستانية المندلعة في كل شبر من أرض وطننا كردستان، تهنئة نضالية وتدعوها دوماً إلى التعاضد والمثابرة على المقاومة الثورية حتى الظفر بالحرية الحقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية العلمية.

ــ عاش واحد أيار ثورة المظلومين ضد الظالمين، المجد والخلود لشهداء الحرية والعدالة والسلام، الظفر للحركة العمالية الثورية وللحركة الشيوعية العلمية التحررية، الموت لأعداء الحرية والعدالة الاجتماعية العلمية".

(ف)