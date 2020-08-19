الحزب الديمقراطي يرشح جو بايدن لمنافسة ترامب على الرئاسة الأمريكية

وكما كان متوقّعًا، فقد صوّت غالبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمال البلاد) وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضيًا بسبب وباء كوفيد-19.

وعلق بايدن (77 عامًا) في رسالة مباشرة عبر الفيديو بالقول "شكرًا لكم من صميم قلبي".

وسيقبل بايدن الترشيح الخميس، في كلمة يختتم بها المؤتمر لتحتدم بعدها الحملة الانتخابية.

وكان الرئيسان السابقان جيمي كارتر وبيل كلينتون نجمي الأمسية الثانية من المؤتمر، واتهم كلاهما الرئيس ترامب بإشاعة "الفوضى" في وقت تشهد البلاد فيه أزمة اقتصادية وصحية خطيرة.

وقال كلينتون "يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة، لكن بدلًا من ذلك، هو عين العاصفة، لا توجد فيه سوى الفوضى".

من جهته، أثنى كارتر على بايدن ذاكرًا "خبرته وشخصيته ولباقته"، مؤكدًا أنه قادر على "توحيدنا وترميم عظمة أميركا".

وحصل بايدن على تأييد شخصيتين تحظيان بالاحترام في الحزب الجمهوري، هما الجنرال ووزير الخارجية السابق كولن باول وسيندي ماكين أرملة السناتور جون ماكين بطل حرب فيتنام الذي توفي عام 2018 والذي كان ترامب يبغضه بشدة، وهما يريان أن بايدن قادر على توحيد المعتدلين من الطرفين.

وكان بايدن قد هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بالمستبد وتعهد بإسقاطه في حال فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

(ش ع)