أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بياناً في 31 تموز المنصرم، أعلنت فيه إطلاقها عملية "القسم" ضد الجواسيس والعملاء العاملين لصالح الاحتلال التركي، وقد بدأت العملية في مدن (قامشلو، وتل تمر، والحسكة، والشدادي، ودير الزور، والرقة، ومنبج، وكوباني) تم خلالها إلقاء القبض على 36 عميلاً وجاسوساً، ولا تزال العملية مستمرة.

كان من الضروري البدء بعملية "القسم"

وبهذا الصدد، أكّد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني غرب كردستان، رفيق إبراهيم، أنه كان من الضروري إطلاق "عملية القسم" من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بالأخص بعد تصعيد دولة الاحتلال التركي من وتيرة هجماتها على شمال وشرق سوريا واستهدافها للشخصيات الوطنية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

أشار إبراهيم إلى أن "هؤلاء العملاء والجواسيس عملوا على مشاركة معلومات مع دولة الاحتلال التركي، ليضعوا خطط يستهدفون فيها الشعب وخاصة الشخصيات الوطنية، ونتيجة لذلك نُفّذت بعض تلك الخطط وأدت إلى استشهاد شخصيات وطنية وأخرى قيادية".

طالب إبراهيم شعب شمال وشرق سوريا والأحزاب السياسية بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، لتصل عملية "القسم" إلى أفضل النتائج لصالح المجتمع.

تُستخدم الحرب الخاصة لخلق الفتن

ونوّه إبراهيم إلى وسائل الحرب الخاصة في شمال وشرق سوريا، وقال: "إن الاحتلال التركي وفي حربه الخاصة على المجتمع يستهدف بالدرجة الأولى الفئة الأقرب من المشروع الديمقراطي".

وأضاف إن دولة الاحتلال التركي تستعين بالجواسيس والعملاء لتحقق أهدافها الاحتلالية في المنطقة "بعد فشل الاحتلال التركي بالحصول على الضوء الأخضر من المجتمع الدولي بشن هجمات على شمال وشرق سوريا، لجأ إلى زرع الجواسيس والعملاء من أبناء المنطقة ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وفي نهاية حديثه، شدّد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفيق إبراهيم على ضرورة "أخذ الأهالي في شمال وشرق سوريا الحيطة والحذر من هؤلاء الجواسيس، وفي حال الاشتباه بأحد، عليهم إبلاغ الجهات المعنية فوراً".

(آ)

ANHA