الحزب الديمقراطي الكردستاني يرسل المزيد من قواته إلى برادوست

نشرت وكالة روج نيوز مشاهد مصورة لآليات عسكرية تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تتوجه إلى منطقة برادوست للتمركز فيها.

وبحسب المعلومات التي نقلتها الوكالة فإن عملية تعزيز القوات تأتي لفتح الطريق أمام الاحتلال التركي لمهاجمة الكريلا.

وكانت مصادر أفادت في وقت سابق لروج نيوز، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بصدد تنفيذ لعبة قذرة بالتعاون مع دولة الاحتلال التركي، بغية احتلال أراضي الإقليم، وتقسيم الأراضي العراقية، حيث يهدفون إلى إخلاء بعض المناطق التي لا تقع تحت سيطرتهم ومن ثم شن الهجمات على قوات الكريلا بزيّ حرس الحدود العراقي، ومن المتوقع أن تبدأ هذه التحركات في أي لحظة.

والخطة المعدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوات التركية المحتلة، تتضمن السيطرة على مناطق برادوست، والجبال والتلال المتواجدة فيها “جبل بولة، تلة حياة، كورويا سنجان وبربيزين، تلال شماش وسنينه”.

وفي 13 أيلول الجاري أيضاً حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو 200 آلية عسكرية محملة بالأسلحة الثقيلة إلى سهل حريري باتجاه ناحية سيدكان في منطقة برادوست.

(سـ)