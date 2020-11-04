الحزب الديمقراطي الكردستاني ينشر قواته من سوران وصولًا إلى دهوك

وقال مصدر محلي لوكالة rojnews إن القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ويُطلق عليها قوات المكتب الرئاسي، إلى جانب قوات الأسايش التابعة أيضًا للحزب، قد انتشرت في الفترة الأخيرة في عدد من القرى على خط أفقي بدءًا من خليفان التابعة لسوران وصولًا إلى قرية بارزان التابعة لدهوك، مرورًا بعشرات القرى.

وأشار المصدر للوكالة إلى أن تلك القوات نصبت حواجز أمنية أمام مدخل كل قرية على هذا الخط، ولا تسمح بالمرور إلا على الهويات، مبينًا أنها مدججة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

هذا ويُمنع مربو الأغنام من البقاء في المراعي ليلًا، ويُطلب منهم إخلاء المنطقة مع حلول الليل.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تلوّح فيه قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر بياناتها ووسائل إعلامها باحتمالية خوضه اقتتالًا، يعزوه مراقبون إلى وجود ضغوطات تركية على الحزب.