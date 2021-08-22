الحزب الديمقراطي الكردستاني يكرر تاريخ خيانته مرة أخرى

وصرحت مقاتلة وحدات حماية المرأة بيريفان كردستان من جنوب كردستان والمنضمة إلى صفوف وحدات حماية المرأة منذ عام 2016 بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية المحتلة يريدان تقسيم وحدة الكرد واحتلال جنوب كردستان.

وأضافت "يتم انتهاج سياسة خطيرة جداً تجاه جنوب كردستان من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية وذلك لأنهم يريدون تقسيم وحدة الكرد واحتلال جنوب كردستان.

يُعرف الحزب الديمقراطي الكردستاني بخيانته في التاريخ، وهو اليوم يكرر هذا التاريخ مرة أخرى ويساعد الدولة التركية على احتلال كردستان وخاصة جنوب كردستان. يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني فصل جنوب كردستان عن كردستان. و تتعاون مع الدولة التركية باسم تحرير كردستان وجعل كردستان دولة مستقلة. لكن ليدرك الحزب الديمقراطي الكردستاني جيداً أن الخيانة التي يرتكبها تتكرر في التاريخ.



ولفتت بريفان كردستان الانتباه إلى الاحتلال في سري كانيه، وكري سبي، وعفرين وقالت "هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK والدولة التركية يلحقان أضراراً كبيرة بطبيعة باشور وأهل باشور، كما تعرضت سري كانيه، كري سبي، عفرين للاحتلال والتدمير والنهب من قبل الدولة التركية فإن جنوب كردستان ستتعرض لنفس الشيء، ولكن للأسف فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس مدركاً لهذا الشيء، تعرف أراضي باشور بغناها. واتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية على هذا الغنى وباع الحزب الديمقراطي الكردستاني جنوب كردستان للاحتلال التركي ".



ودعت مقاتلة وحدات حماية المرأة بريفان كردستان نقاشها أهل باشور إلى محاربة تصرفات الدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني وتابعت "دعوتي لأهل باشور وخاصة النساء والشباب منهم هو ألا يتاثروا بهذه السياسة التي يتم اتباعها. من الضروري محاربة هذا الاحتلال ومقاومته فباشور كردستان معروف بانتفاضاته وإذا راجعنا التاريخ فإننا نرى العديد من الانتفاضات قد بدأت من باشور لذلك من الضروري عدم الخوف من الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني ويجب على الشعب الخروج للشوارع لمقاومة سياسات الإبادة والاحتلال ".

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ANHA