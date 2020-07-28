الحزب الديمقراطي الأمريكي يرفض مقترحًا يُحوّل المساعدات العسكرية لإسرائيل إلى مشروطة بسياستها

وقالت قناة "i24" الإسرائيلية، إن: "لجنة الحزب الديمقراطي الأمريكي، رفض مقترح تعديل برنامج الحزب الانتخابي بخصوص إسرائيل، ويتضمن المقترح أن تكون المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مشروطة، وكذلك يتضمن إدانة للاحتلال والاستيطان الاسرائيليين".

وأضافت: "صوّت ضد هذا التعديل المقترح 117 عضوًا من اللجنة مقابل 34 آخرين فقط صوّتوا لصالحه".

وبحسب ما ذكرت، ينص البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي على التزام واشنطن بحل الدولتين لشعبين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك التزامها بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل ودعوة الطرفين الى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك فرض السيادة على الضفة الغربية.

ويدعو البرنامج الانتخابي للديمقراطيين إسرائيل الى وقف توسيع الاستيطان خارج وداخل المستوطنات، غير أنه لا يحتوي على إدانة شاملة للاستيطان.

(ع م)