الهيئة الوطنية العربية: تركيا تستهدف السيادة السورية ويجب توحيد الصف لردعها

يشن جيش الاحتلال التركي منذ 9 تشرين الأول 2019 هجمات مستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وترتكب جرائم بحق الشعب السوري منذ 24 آب 2016، بعد دخولها عسكرياً في سوريا، واحتلال مدينة جرابلس عبر مسرحية بينها وبين مرتزقة داعش.

وترى الهيئة الوطنية العربية أن الهجمات والجرائم التركية بحق الشعب السورية هي استمرارية للذهنية العثمانية بحق دول الجوار.

رئيسة مكتب المرأة في الهيئة الوطنية العربية خنساء الحمود نوهّت إلى أن الدولة التركية تحاول وعبر هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا زعزعة أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وبيّنت خنساء الحمود أن الاحتلال التركي، ومنذ القديم يحاول السيطرة على الأراضي السورية، وخلق نعرات ونزاعات بين كافة مكونات وفئات الشعب السوري، ويتبع سياسة التفرقة بهدف ضرب روح المحبة والتماسك بين كافة مكونات المنطقة.

′الهدف الرئيسي للهجمات هن ضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة′

خنساء أشارت إلى أن السبب الرئيسي للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا هو ضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة ونسفه، وقالت: "تركيا تتخوف من المشاريع الديمقراطية".

وأوضحت أن الاحتلال التركي يستهدف المنشآت الحيوية، في مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا بهدف ضرب اقتصاد المنطقة، أي أن تركيا تشن هجمات عسكرية واقتصادية في آن واحد على الشعب السوري.

ومنذ احتلال تركيا للأراضي السورية وهي تستهدف كافة المرافق الحيوية وبشكل خاص في مناطق شمال وشرق سوريا، من قطع للمياه، وإضرام النيران في المحاصيل الزراعية، واستهداف محولات التيار الكهربائي والمدارس.

ونوهت خنساء الحمود أن جيش الاحتلال التركي يستهدف كامل السيادة السورية، وطالبت القوى والاحزاب السياسية بأن تكون يداً واحدة، وذات موقف وصوت واحد ومشترك لردع الهجمات التركية الاحتلالية.

(أ ب)

ANHA