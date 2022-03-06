وقال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي عبر "تويتر": "تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر".

وأضاف: "بإذن الله يتم العمل وفقها (مذكرة التفاهم) مستقبلاً، وترى النور حتى تتجنب سواحل البحر الأحمر أي كارثة تنتج نتيجة التعسف والحصار على اليمن".

وتحتوي الناقلة على نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ويخشى من تسرب هذه الكمية إلى مياه البحر الأحمر.

وفي شباط / فبراير الماضي، قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ لنقل النفط من صافر إلى ناقلة أخرى، ولم يحدد موعداً لذلك.

والناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي اليمني رأس عيسى على البحر الأحمر منذ نحو 7 سنوات، وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن الناقلة يمكن أن يتسرب منها أربعة أمثال النفط الذي تسرب خلال كارثة "إكسون فالديز" قبالة ألاسكا عام 1989.

ويسيطر الحوثيون على المنطقة التي ترسو فيها السفينة وعلى شركة النفط اليمنية التي تملكها، وفقاً لرويترز.

وتم في السابق التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يفحص فريق فني من الأمم المتحدة السفينة التي تتدهور حالتها، والمصنوعة عام 1976 وإجراء الإصلاحات التي يمكن أن تكون مجدية فيها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات اللازمة.

(د ع)