الحوثيون يطلقون طائرة مفخخة نحو السعودية والتحالف يدمرها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المجموعات الحوثية باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

ويشار إلى أن التحالف كان أعلن قبل أيام، مواصلة الإجراءات الضرورية لردع الحوثيين، مشددًا على نيته محاسبة المتورطين بالعمل "الإرهابي" الذي استهدف مطار أبها الثلاثاء الماضي، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف أنه "ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي".

(ش ع)