الحوثيون يطلقون مُسيّرتين على السعودية والتحالف العربي يعترضها

وتمكّن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، من اعتراض مُسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وكان التحالف العربي أعلن أمس اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، حاولت استهداف مطار أبها الدولي أطلقها الحوثيون.

وأشار التحالف إلى أنه أحبط "كافة المحاولات التصعيدية" لجماعة أنصار الله الحوثية، وأشار إلى أن هذه المحاولات هي "ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وازدادت هجمات جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، بطائرات درون مفخخة في الأيام الأخيرة باتجاه السعودية.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد دانت في بيان مشترك يوم الخميس، الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار أبها الدولي جنوب السعودية.

وأكدت أن هذا الاعتداء الذي تبنّاه الحوثيون في اليمن يشكّل "انتهاكًا للقانون الدولي" الذي يحمي المناطق المدنية.

(ش ع)