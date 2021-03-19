الحوثيون يستهدفون شركة أرامكو في السعودية بـ 6 طائرات مُسيّرة

وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يحيى سريع، "نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مُسيّرة أصابت أهدافها بدقة عالية".

وتعهد المتحدث العسكري بـ "استمرار العمليات وتصاعدها طالما استمر العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) والحصار".

وتابع قائلًا: "نجدد دعوتنا إلى كافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا".

وفي 4 آذار/ مارس من الشهر الجاري أطلق الحوثيون صاروخًا على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب ما أكده المتحدث العسكري باسم الجماعة.

(ش ع)