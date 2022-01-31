وفي بيان له، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع عن "تنفيذ عملية "إعصار اليمن الثالثة" مستهدفة العمق الإماراتي.

وقال المتحدث "تم ضرب أهداف نوعية ومهمة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ ذو الفقار الباليستية، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3".

وقال سريع محذراً: "دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبو ظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة تجدد تحذيرها للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى شعبنا العظيم يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم. مستمرون في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه جماعة الحوثي اليمنية باتجاه أراضي الإمارات، من دون أن تتسبّب عملية الاعتراض في "أي خسائر" في ثالث هجوم يشنه الحوثيون على الدولة الخليجية هذا الشهر.

وأعلنت الوزارة على تويتر "اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة الحوثي تجاه الدولة".

وأضافت "لم ينجم عن الهجوم أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان" من دون أن تحدّد هذه المناطق.

ولاحقاً، أعلنت الوزارة تدمير المنصة التي أُطلِق منها الصاروخ في اليمن.

وقالت "نجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية" مشدّدة على أنّها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".

(ل د)