الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي وواشنطن تحذر رعاياها

وقال سريع في تغريدة له على "تويتر": "بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".

وبدورها قالت وكالة "رويترز" إن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية نصحت رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية بعد تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخبر.

وجاء في تحذير قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الظهران أن "هناك تقارير عن هجمات صاروخية وانفجارات محتملة هذا المساء، 7 مارس/ آذار، في ثلاث مدن في الظهران والدمام والخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية".

وتابعت: "تحث القنصلية العامة بالظهران المواطنين الأمريكيين على مراجعة الاحتياطات الواجب اتخاذها في حالة وقوع هجوم والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات إضافية في المستقبل".

(ي ح)