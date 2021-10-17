الحوثيون يعلنون سيطرتهم على عدد من المديريات في مأرب وشبوة

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أثناء موجز صحفي، أن الجماعة خلال هذه العملية التي أطلق عليها اسم "ربيع النص" أحكمت سيطرتها على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب وأجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأوضح المتحدث أن المساحة الإجمالية التي سيطر عليها الحوثيون خلال العملية تصل 3.2 ألف كم مربع، قائلاً إن قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي بقيادة السعودية خسرت المئات من عناصرها بين قتيل وجريح وأسير، بالإضافة إلى سيطرة "أنصار الله" كميات كبيرة من الأسلحة.

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن مواجهات عنيفة دارت في مديرية العبدية المحاصرة من قبل الحوثيين في الأيام الأخيرة وإعلان التحالف العربي عن شنه عشرات الغارات على مواقع الحوثيين هناك.

ويكثف الحوثيون منذ شباط / فبراير الماضي عملياتهم العسكرية الرامية إلى السيطرة على محافظة مأرب التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

(د ع)