الحوثيون يعلنون عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي

وتعهد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" بالإعلان عن تفاصيل العملية المزعومة خلال الساعات القادمة في "بيان مهم".

وجاء ذلك بعد إعلان التحالف العربي، أمس عن إسقاط أربع طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون، بالإضافة إلى سقوط صاروخين باليستيين في الأراضي اليمنية بعد إطلاقهما من قبل الحوثيين، مؤكداً أنه بدوره شن "عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد".

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد القتال في مختلف جبهات النزاع اليمني في الفترة الأخيرة، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة الساحلية في غربها.

(د ع)