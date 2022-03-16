الحوثيون عن مشاورات الرياض: السعودية لا يمكن أن تكون وسيطاً في الحرب

ويدرس مجلس التعاون الخليجي دعوة جماعة أنصار الله "الحوثي" وأطرافاً يمنية أخرى للتشاور في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة تهدف إلى دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مسؤولان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قبل صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع، لرويترز إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب.

وقال المسؤولان إن جماعة أنصار الله "الحوثي" سيكونون "ضيوفاً" على نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، في مقر المجلس بالرياض بضماناته الأمنية إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات المقرر أن تتم في الفترة من 29 آذار/ مارس إلى السابع من نيسان/ أبريل.

وفي المقابل، قال مسؤول في جماعة أنصار الله "الحوثي" إن السعودية لا يمكن أن تكون وسيطاً في حرب اليمن.

وكتب رئيس اللجنة الثورية العليا للحركة، محمد علي الحوثي، عبر حسابه في تويتر: "الرياض طرف في الحرب وليست وسيطاً".

ووفقاً لرويترز، قد تكون عُمان، حيث يوجد بعض المسؤولين الحوثيين، والكويت، التي استضافت محادثات السلام السابقة عام 2015، أرضية أكثر حيادية لمثل هذه المشاورات.

وفي الأسبوع الماضي أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن محادثات مع الأطراف اليمنية بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية شاملة.

وفشلت العام الماضي جهود بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار وتصاعدت حدة العنف.

(ش ع)