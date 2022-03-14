الحسكة توقد أولى شعلات نوروز 2022 خلال احتفالية

مع اقتراب عيد نوروز الذي يصادف الـ 21 من آذار، نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية، اليوم حفلاً فنياً، أوقدت فيه أولى شعلات نوروز 2022، لإعلان البدء باحتفالات النوروز في شمال وشرق سوريا التي تستعد للاحتفال بهذه المناسبة.

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في مدرسة سيف الدولة بمدينة الحسكة، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، والمئات من الأهالي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلون عن الأحزاب السياسية الكردية، والقوات العسكرية والأمنية في المدينة.

وزينت ساحة الاحتفالية التي نظمت تحت شعار "نوروز حرية القائد آبو "، بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور شهداء قوات سوريا الديمقراطية، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية، ويافطات كتب عليها " نوروز 2022 مبارك، هذا العام عام الانتصارات، هلموا لمعركة الحرية، حرية القائد أوجلان حرية الشعوب المضطهدة".

وانطلقت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، وإيقاد أمهات الشهداء لشعلة نوروز 2022.

وتخلل الحفل كلمة عضوة منسقية الشبيبة الثورية السورية ميديا عبد الرحمن، التي باركت حلول أعياد النوروز على الحضور وعلى عموم شعوب العالم وفي مقدمتهم شعوب شمال وشرق سوريا، وأكدت أن الشعلة التي أوقدها كاوى الحداد لا تزال متقدة لليوم لتنير درب شعوب المنطقة نحو الحرية والسلام، وتخليص المجتمعات من الظلم.

تلاها تقديم مجموعة من الفرق الفنية "الغنائية، المسرحية، الراقصة" عروضاً فنية، تفاعل معها المحتفلون، وعقدت حلقات الدبكة الشعبية "الكردية، والعربية" من قبل المشاركين.

(ن م/أم)

ANHA