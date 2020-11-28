الحسكة... تقيّد بالحظر والبلدية تستمر بتنظيف المدينة

شهدت شوارع مدينة الحسكة في اليوم الثالث من الحظر الكلي هدوءًا شبه تام، تنفيذًا لقرار خلية الأزمة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا نتيجة الاستهتار الكبير من قبل الأهالي.

والتزم بالقرار الأهالي وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمدارس باستثناء المؤسسات التي تتطلب منها العمل، كما انتشرت قوى الأمن الداخلي في مداخل ومخارج المدينة، وبعض الأحياء لمنع حصول أي خرق للحظر.

وبدورها باشرت بلدية الشعب في المدينة بتنظيف الشوارع وإزالة القمامة منذ اليوم الأول من الحظر، فيما تشهد أحياء وشوارع المدينة حركة خفيفة من قبل الأهالي لجلب حاجاتهم اليومية، لأن المحال التجارية تكون قيد العمل إلى الساعة الـ 11 صباحًا.

سهر أحمد، من حي الصالحية، تعمل في محلها لبيع المواد الغذائية، تقول "قرار الحظر جيد لأنه يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره بين الأهالي، وسيء بالنسبة للعمال الذين يعملون باليوميات ودخلهم محدود".

وأضافت سهر: "نقوم بفتح المحال من ساعات الصباح الأولى وحتى الساعة الـ 11 صباحًا، تطبيقًا للقرار الذي أصدرته خلية الأزمة في المدينة، ونطلب من الأهالي التقيد بهذه الساعات لشراء حاجاتهم".

فيما قال المواطن محمود عيسى، من حي الكلاسة "قرار الحظر جيد جدًّا من أجل عدم انتشار الفيروس، ولكن القرار رافقه ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه، من قبل أصحاب المحال التجارية".

وطالب محمود عيسى شعبة التموين في مدينة الحسكة بتكثيف دورياتها، للحد من الغلاء الكبير الحاصل، ومخالفة الذين يستغلون الأهالي في الحظر.

ومن جانبه، أيد الدكتور عبد الرحمن سليمان قرار الحظر وقال: "نحن مع القرار، لأن الإصابات تتزايد كل يوم، بسبب الاستهتار من قبل الأهالي، ولكن المطلوب من الإدارة الذاتية تأمين حاجات الأهالي من مادة المازوت وبعض المواد التموينية".

ودعا سليمان قوى الأمن الداخلي إلى التركيز أكثر على وضع الأهالي للكمامات أثناء خروجهم لشراء حاجاتهم، ومخالفة كل من لا يتقيد بوضعها، مطالبًا الأهالي بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

والجدير بالذكر أن الحظر الذي فُرض من قبل خلية الأزمة، والذي اتُخذ نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا، سيستمر إلى تاريخ الـ 5 من شهر تشرين الثاني2020 ويشمل هذا القرار مدن قامشلو والحسكة والرقة والطبقة.

(هـ ن)

ANHA