الحسكة... انفجار 3 صهاريج للمحروقات بعد استهدافه من قبل خلايا داعش- تم التحديث

وأفاد مراسلنا من حي غويران في الجهة الجنوبية بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا عن انفجار 3 صهاريج مخصصة لنقل المحروقات كان مركون في دائرة الساتكوب بالقرب من دوار الباسل في الحي.

وأشار بأن الانفجارات وقعت بعد أن استهدفته خلايا مرتزقة داعش بالرصاص، مما أدى لانفجارها، دون معرفة ماخلفتها من خسائر.

هذا وتعرض سجن غويران المخصصة لاحتجاز مرتزقة داعش، في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا لهجوم من خلايا مرتزقة داعش، حاولوا فيها الوصول إلى البوابة الغربية للسجن، بعد ان تسللوا من حي الزهور وحوش البعر، فيما أحبطت القوات الأمنية محاولتهم الوصول إلى بوابة السجن. سط استمرار الاشتباكات.

ANHA