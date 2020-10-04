الحشد الشعبي ينفي تعرض قواته لغارات من قبل التحالف الدولي

ونفت قيادة عمليات الأنبار للحشد تعرض قطعاتها على الحدود العراقية السورية إلى ضربة جوية أمريكية بحسب ما نشرت وسائل إعلام.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان نشرته السومرية نيوز "قواتنا على أعلى جهوزية في مناطق التماس مع الجيش السوري وطول قاطع العمليات غرب الأنبار وننفي تعرض قواتنا إلى قصف جوي".

وأضاف قائد العمليات أن "الوضع الأمني في مناطق غرب الأنبار يشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً".

وكانت شبكة روداوو التابعة لإقليم باشور كردستان زعمت بأن طائرات أميركية استهدفت مقرات للواء 19 بقوات الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، بعد منتصف ليلة الأمس.

وتناقضت أنباء شبكة روداوو مع بيان التحالف الدولي الذي أعلن عن شن غارات على مرتزقة داعش في البادية السورية.

(ي ح)