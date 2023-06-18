الحصار يعيق عمل بلدية حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومشاريع تعبيد مهمة في تل براك

يستند عمل بلديات الشعب إلى وضع خطط ومشاريع في برنامج عملها، وفق دراسات تقوم بها المكاتب الفنية التابعة لها، لكن في حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصريْن من قبل حكومة دمشق، فالوضع مختلف، ولا تستطيع البلدية في الحيين وضع أي خطة عمل لانعدام المواد والمحروقات اللازمة لتشغيل الآليات.

عمل البلدية يقتصر على بعض الأعمال الخدمية العاجلة كترميم بعض مجاري الصرف الصحي وصيانة خطوط المياه وفق الإمكانات المتوفرة.

ونفذت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية العام الفائت عدة مخططات، حيث قامت بإنشاء حديقتين، (حديقة القائد آبو في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وحديقة عفرين في حي الأشرفية)، تحوي كل منهما عدداً من الأشجار ومقاعد ونافورة صغيرة في الوسط.

ولتنظيم السير؛ عملت البلدية على بناء دوار في حي الأشرفية سُمّي بـ "دوار الزيتون"، تجنباً للحوادث ومكاناً لاستراحة المارة، ولم تُوقف عمليات ترميم وتصليح خطوط المياه ومجاري الصرف الصحي المتضررة جراء الهجمات التي تعرّض لها الحيّان.

لم تضع البلدية هذا العام، أي مخطط؛ نظراً للوضع الراهن للحيين، من عدم توفر الإمكانات نتيجة الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق والتي تمنع مرور المواد الأولية واللازمة والمحروقات إلى الحيين.

واكتفت بإكمال عمليات ترميم وصيانة مجاري الصرف الصحي وخطوط المياه؛ تلبية لشكاوى الأهالي بطرق بدائية.

الإدارية في مكتب المرأة في بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أميرة علي، شرحت لوكالتنا الفرق بين العام الفائت والعام الحالي، من حيث إنجاز الأعمال وقالت: "أنجزنا العديد من الأعمال العام الفائت لتوفر الإمكانات وقتها، والآن لا توجد خطة جديدة بحوزتنا لافتقارنا لتلك الإمكانات نتيجة الحصار".

وأكملت: "اقتصر عملنا هذا العام على ترميم خطوط المياه ومجاري الصرف الصحي فقط، وذلك بعد تقديم الأهالي شكاويهم، لنبدأ نحن بالصيانة بطريقتنا وتجميل الحدائق، بوضع بعض اللمسات البسيطة، نودّ أن نكون عند حسن ظن الأهالي، لكن الحصار عائق كبير أمامنا".

تل براك

وفي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو؛ باشرت بلدية الشعب تنفيذ جملة من المشاريع ضمن موازنة 2023، واستكمالاً لمشاريع 2022 التي تم تنفيذها، وشملت تعبيد الطرق وتنفيذ مجموعة شبكات للمياه والعبّارات المطرية ضمن الطرق الرئيسة والفرعية التي تربط القرى بمركز الناحية.

وباشرت أولى أعمالها في تعبيد الطريق الواصل بين قريتي بهية ومعيزيلة في الريف الغربي، حيث جهزت قبل أيام الطرق الموضوعة في خطة التعبيد، برشها بمادة (أم سي أو) من أجل تسهيل التصاق المجبول الزفتي بها.

وعن المشاريع التي سيتم تنفيذها قال الإداري في بلدية الشعب في تل براك حميد السلطان: "باشرت بلدية الشعب في تل براك تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2023 بقيمة إجمالية بلغت (200) ألف دولار أمريكي، تم توزيعها على أربع بلدات وتنفيذ مشاريع متنوعة من مشاريع مجبول اسفلتي، وكذلك تنفيذ مجموعة من شبكات مياه الشرب لمعالجة مشكلة نقص المياه في بعض القرى وتنفيذ عزل تام لهذه الخطوط.

كما أضاف حميد: "أُدرج ضمن هذه الخطة إنشاء عبّارات مطرية لبعض القرى، حيث لوحظ في الأعوام السابقة انقطاع الطرق الرئيسة؛ بسبب غزارة الأمطار وعولج هذا الأمر بتنفيذ العبّارات المطرية وإصلاح الطرق القريبة منها.

ومن ضمن مشاريع بلدية الشعب لهذا العام؛ تنفيذ عدة طرق بقايا، تربط القرى الريفية بمركز المدينة واستُكملت عدة مشاريع حجر مكسر، التي تم البدء بها في الأعوام السابقة، بالإضافة إلى مشاريع جديدة من الحجر المكسر لإمكانية إدراجها ضمن خطط قادمة للمجبول الاسفلتي.

وأهم الطرق التي سيتم تعبيدها خلال المشروع طريق (الهول – تل براك)، حيث يعد من الطرق الحيوية والرئيسة، ويربط بين عدد من القرى الجنوبية، بالإضافة إلى طريق (بهية – معيزيلة) بطول إجمالي 2700 متر وعرض 6 متر وسماكة وسطية تصل إلى 7 سم، والذي يعتبر طريقاً مهماً، يربط قرى شمال تل براك بمركز الناحية ومدينة قامشلو وكذلك طريق قرية سميحان غربي والتي تم تخصيصها ضمن الكتلة الاستثمارية لعام 2022، ولم يتم استكمالها في ذلك الوقت بسبب ضيق الوقت وهطول الأمطار.

(ز ش ع ع /سـ)

ANHA