الحصار وتراجع المراعي يدفعان مربي المواشي لبيعها

يدفع تقلص المساحات الزراعية وتراجع المراعي؛ نتيجة قلة كمية الأمطار الهاطلة، مربي المواشي في مقاطعة الشهباء إلى التوجه صوب البازارات؛ لبيع مواشيهم، نتيجة التكاليف الباهظة لتربيتها.

ويعاني المربون من ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير فضلاً عن ارتفاع أسعار الأدوية، وذلك بسبب الحصار المفروض على المقاطعة من قبل حكومة دمشق، التي تحاصر المنطقة منذ نحو 5 أعوام، وشددت حصارها في آب 2022.

كل ذلك يدفع مربي المواشي الذين يتخذون من تربية المواشي مصدراً للرزق، إلى بيع قسم من مواشيهم، ليتمكنوا من شراء الأعلاف والتبن لقسم آخر لديهم.

ووصل سعر الكيلو الواحد من العلف في الشهباء إلى 3500 ل.س، والتبن إلى 1500 ليرة، وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية إلى ضعفين بسبب الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق.

وفي هذا السياق، قال أحد مربي المواشي، محمد خميسي، "بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، نضطر إلى بيع الأغنام لنتمكن من شراء الأعلاف والتبن".

وأشار المربي الذي يمتلك 20 رأساً من الماشية، إلى أنه أغلب مربي المواشي الذين يؤمنون لقمة عيشهم منها، يضطرون لبيعها، مبيناً أنه "تراجع نسبة المواشي والاعتناء بها يؤثر سلباً على الاقتصاد الداخلي".

من جانبه، بيّن المواطن عبد الرحمن محمد، الذي يمتلك 5 رؤوس من الأغنام أنه يستفيد من حليبها، "لكن بسبب قلة المرعى والأمطار اضطر لبيعها؛ نتيجة التكاليف الباهظة للاعتناء بها".

وأضاف: "نتأثر كثيراً بسبب بيع الأغنام التي تعد مصدر رزق لنا، لكننا مجبرون على بيعها".

(س ر)

ANHA