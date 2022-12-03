تستمر حكومة دمشق بفرض حصار خانق على مقاطعة الشهباء التي تأوي أكثر من 200 ألف مهجر من أهالي عفرين المحتلة، وعلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، وتمنع حواجز قواتها دخول المواد الأساسية ومن ضمنها المحروقات.

هيئة الإدارة المحلية في مقاطعة الشهباء، وفي تعميم لها، أعلنت أن جميع مولدات الكهرباء في المقاطعة ستتوقف عن العمل اعتباراً من اليوم لعدم توفر مادة المازوت.

أي أن مقاطعة الشهباء ستعيش ليالي مظلمة كما حيي الشيخ مقصود والأشرفية ، اللذين توقفت فيهما المولدات أيضاً عن العمل في ظل الحصار المفروض عليهما ومنع حواجز الفرقة الرابعة في قوات حكومة دمشق دخول المحروقات إلى الحيين.

وفي تصريح سابق لوكالتنا حذرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر، من وقوع كارثة إنسانية، في حال استمرار حكومة دمشق بمحاصرة مهجري عفرين وسكان مقاطعة الشهباء التي تتعرض بشكل يومي للهجمات التركية.

هذا وأكدت الهيئة في تعميمها أن المولدات ستبقى متوقفة لحين توفر المازوت.

(سـ)