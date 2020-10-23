الحريري: سنشكل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب المبادرة الفرنسية

وأشار الحريري بعد لقاء النواب في يوم الاستشارات النيابية، إلى أن "هناك انهيارًا في البلد وعلينا التعامل مع هذه الفرصة بشكل أن نضع الاختلاف جانباً، وأن نكون إيجابيين حتى نستعيد الثقة إن كان بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي".

ولفت إلى أنه "بالنسبة الى الوضع الاقتصادي فحدث ولا حرج، لا يوجد مكان لا يوجد أزمة فيه، إن كان في الطبابة أو الدولار، كل القطاعات متأزمة، وحتى نخرج من هذا المكان، نحتاج إلى وقت، ولكن علينا أن نقوم بواجبنا بالإصلاحات التي وافقنا عليها بقصر الصنوبر، والطريق الوحيد هو التسريع في تشكيل حكومة تعمل على هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد، عندها نكون أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت".

وشدد على أن "اللبنانيين لديهم قدرات وحتى نستثمرها يجب علينا وضع القواعد الصحيحة حتى يعود رأس المال إلى البلد. الذي لديه رأس مال في ظل الوضع المصرفي والاقتصادي لن يضع أمواله هنا، ولكن عندما تحصل إصلاحات بالشكل المطلوب والطريقة الموضوعة في الخطة التي تم التوافق عليها، هذا يعطي ثقة لأي مواطن أن يعيش في لبنان أو أن مستثمر"، معتبرًا أن "المشكلة هي في الضياع الذي نعيشه"، مضيفاً: "أقول إن الحكومة عمرها 6 أشهر لتصل إلى الهدف الذي وضعته ولن أحيد عن أي إصلاح مذكور في الورقة الفرنسية، يجب أن نحدد الأهداف ونعمل من أجل الوصول إليها".

وأضاف: "سألتقي الرئيس عون في أسرع وقت ممكن للتشاور معه حول ما حصل في الاستشارات اليوم".

وختم الحريري قائلاً: "وعدي أن كل إصلاح موضوع في الورقة الفرنسية سأطبقه".

(ز غ)