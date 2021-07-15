الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري: "التقيت رئيس الجمهورية وأجرينا مشاوراتنا بشأن الحكومة والرئيس طلب تعديلات اعتبرتها جوهرية في التشكيلة وتناقشنا في الأمور التي تتعلق بالثقة وتسمية الوزراء المسيحيين وواضح أن الموقف لم يتغيّر وأننا لن نستطيع أن نتفق".

وأضاف الحريري في تصريح صحفي عقب لقائه عون عصر اليوم في قصر بعبدا: "سألت الرئيس عون إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت للبحث في التشكيلة لكنه أجاب أنه يبدو أننا لن نتفق". مشيراً إلى أن موقف عون لم يتغير ولا اتفاق مع الرئيس، والله يعين البلد".

(ز غ)