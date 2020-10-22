الحريري رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة اللبنانية بـ65 صوتاً

وكان الرئيس نجيب ميقاتي أول الحاضرين، وبعد لقائه الرئيس عون أعلن ميقاتي تسميته للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

والتقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الرئيس عون وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

وبدوره، أيّد الرئيس تمّام سلام تكليف الحريري بتشكيل الحكومة متمنياً له النجاح في مهمته.

ومن جهته النائب محمد رعد قال باسم كتلة الوفاء للمقاومة: "لم نسمّ اليوم أحداً لرئاسة الحكومة علّنا نبقي مناخاً إيجابياً يعزّز سبل التفاهم المطلوب".

في حين أن كتلة التنمية والتحرير أعلنت تكليف الحريري أيضاً لتشكيل الحكومة.

كما أعلن النائب جبران باسيل باسم تكتل "لبنان القوي" أنه لم يسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة.

(ي ح)