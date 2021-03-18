الحريري بعد لقاء عون: اجتمعنا لتخفيف الاصطدام

وفي تصريح له بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا قال الحريري: "استمعت إلى رئيس الجمهورية واتفقنا على لقاء ثانِ الإثنين المقبل وسيكون هناك بعض الأجوبة الأساسية لكيفية الوصول إلى حكومة منتجة".

وأكد الحريري في تصريحه أنه "يجب إعادة الثقة لدى المجتمع الدولي، والوضع الاقتصادي لا يبرّر هذا الارتفاع لسعر الليرة، إنما غياب الأفق والهدف الأساسي من هذه الحكومة التي ستشكل هو وقف كل هذا الانهيار لليرة".

وتابع قائلاً: "تحدثت مع الرئيس بتطلعاتي للحكومة من 18 شخصاً مستقلين لانتشال البلد من الأزمة".

وختم الحريري: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الأمور وسأبقى صريحاً والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".

(ز غ)