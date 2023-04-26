الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان تتصدر الأولويات

تشدد دولة الاحتلال التركي، منذ أكثر من عامين، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتمنع محاميه وذويه من اللقاء به، وسط صمت القوى الدولية وتقاعس المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ما يثير سخط الشعوب التي تؤمن بفكره وفلسفته ومشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.

أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب شجبوا العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وأكدوا على السير على فكره ونهجه، والنضال حتى آخر قطرة دم.

المواطنة فكرت باكير مصطفى، من حي الشيخ مقصود، تعد الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان من أولويات نضالها في الحياة، وتؤكد "نطالب بوجود القائد عبد الله أوجلان بين شعبه، إنه قائد الإنسانية وأخوة الشعوب".

وأردفت "لم يرَ القائد محاميه وذويه منذ أكثر من عامين، إنها تمنع تواصل القائد مع شعبه".

وكان آخر لقاء جرى مع القائد عبد الله أوجلان من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب/أغسطس 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار/مارس 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق ثم قطع الاتصال.

ونوهت أن مقاومتها لسياسة العزلة والتجريد ضد القائد عبد الله أوجلان ستستمر لطالما هي على قيد الحياة، وقالت: "إن كان هدف الأعداء إبادة الكرد، فهذا أمر مستحيل؛ لأن الكرد باقون".

وكذلك المواطنة زينب محمد، من أهالي حي الشيخ مقصود في حلب شمال غرب سوريا، أكدت أن مطلبها الوحيد هو عودة القائد عبد الله أوجلان جسدياً بين شعبه ومحبيه، لأنها ترى فيه شعلة نور تنير درب المجتمعات وتمدها بالقوة.

وتشير زينب إلى أن القوى الدولية شريكة في العزلة المفروضة على القائد، نتيجة صمتها المطبق، ويثبت ذلك بشكل قاطع، شراكتها في المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان عام 1999، قائلة: "ما ذنبه، وهو المحافظ على وطنيته وإنارة درب الشعوب".

ولفتت إلى أن المؤمنين بأفكار القائد عبد الله أوجلان سيواصلون العمل والسعي حتى الوصول لحريته الجسدية "محبوه سيناضلون ويكونون في خدمة بلدهم وشعبهم حتى الرمق الأخير، فالشعب الكردي سيبقى دائماً إلى جانب القائد عبد الله أوجلان، ويحذو حذو الشهداء حتى النصر على سياسة تركية المحتلة".

(ك)

ANHA