وجاء ذلك خلال بيان أصدرته "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية"، قال فيه: "بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم (مساء أمس) استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري".

وأضاف: "مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الإجرامي من أن تكرار أي أعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة. كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه".

هذا وكان محمود عباس زاده، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، رفض قبل ساعات، "الاتهامات" بأن طهران تقف وراء هجوم هولير. وقال إن الاتهامات "لا يمكن تأكيدها".

وكان حكومة جنوب كردستان أعلنت أن هجوماً بـ 12 صاورخاً باليستياً استهدف فجر اليوم الأحد مدينة هولير، أسفر عن خسائر مادية.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في جنوب كردستان في بيان له أن: "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وجنوب كردستان وتحديداً من جهة الشرق".

(ل د)