الحرس الثّوريّ: اغتيال فخري زاده تمّ بواسطة أسلحة موجّهة عبر الأقمار الصّناعيّة

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن المتحدّث باسم الحرس الثّوريّ الإيراني، رمضان شريف، أنّ اغتيال محسن فخري زادة، تمّ باستخدام أسلحة إلكترونية متطوّرة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية.

وقال رمضان شريف: "يدرك الصهاينة جيّداً أنّ أعمالهم ضدّ إيران لن تبقى دون ردّ، وهو ما ثبت لهم خلال السنوات الماضية".

وشيّعت إيران، يوم الاثنين الماضي، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة قبل الماضي، بعد أن تمّ استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتّهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

(ي ح)