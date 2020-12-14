الحركية الشيوعية الثورية: على الشعب الكردي ألا يقبل الهجوم على مقاتلي الحرية ويقف معهم

تعرض، يوم أمس، مقاتلو الكريلا للاستهداف من قبل قوات حزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان، ما أسفر وبحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عن إصابة 3 مقاتلين، حالة اثنين منهم حرجة.

وبهذا الصدد أصدرت الحركة الشيوعية الثورية بيانًا، قالت من خلاله " لا يوجد يوم أو شهر أو عام في تاريخ كردستان، لا تكتب فيه مقاومة كبيرة، واليوم لا تزال هذه المقاومة تنمو في جبال كردستان، حيث يخوض المقاتلون حرب الوجود واللاوجود ضد دولة الاحتلال بدعم مشرّف من شعوبهم في الجبال والمدن"..

وأشار البيان إلى أن باشور كردستان أصبح ميدانًا للاستخبارات التركية ومحطة لها، وقوات الديمقراطي الكردستاني تعلن الحرب ضد مقاتلي الكريلا في زينه ورتي وحفتانين، وتنتشر في مناطق الكريلا.

وخلال البيان أدانت الحركة الهجمات التي نفّذتها قوات الديمقراطي الكردستاني ضد مقاتلي الكريلا، يوم أمس، ودعت الشعب الكردي إلى دعم مقاتلي الحرية: " يجب على الشعب الكردي في جميع أنحاء كردستان، والذي يريد من صميم قلبه الوحدة الوطنية، ألا يقبل هذه التصرفات، التي تشكل ضربة كبيرة للوحدة الكردية، وندعو كل الوطنيين والثوريين والديمقراطيين في كردستان إلى عدم السكوت، فشعبنا يحتاج إلى الوقوف جنبًا إلى جنب مع جميع مقاتلي الحرية ضد كل الهجمات".

(سـ)