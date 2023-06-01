الحرب على أعتاب دار بوتين وواشنطن تحذر من خروج صراعها مع الصين عن السيطرة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تصاعد الصراع الروسي الأوكراني والصيني الأميركي.

وصلت حرب بوتين في أوكرانيا الآن إلى عتبة داره

وبخصوص الصراع الروسي الأوكراني، نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية مقالاً، قالت فيه إنه عندما يتعلق الأمر برد الفعل الروسي على هجوم الطائرات المسيّرة على موسكو، يجب أن يعرف الكرملين الآن أنه إذا ألقى الصواريخ، فإنه سيتلقى مثلها. فالقصف الروسي المنتظم لمدينة كييف ومدن أوكرانية أخرى يُقابل الآن بضربات مضادة على العاصمة الروسية.

وتضيف الصحيفة أن الأمر أصبح مختلفاً الآن بالنسبة لسكان موسكو، الذين أكد لهم في خطاب قبل 15 شهراً بأن عمليته العسكرية الخاصة لن تؤثر عليهم.

وبينما على النقيض من ذلك، أضحى الأمر بالنسبة لسكان كييف، أنهم يعرفون الآن أن بإمكانهم الهجوم وليس الدفاع فقط. ومع الدعم الغربي، فإن هذا سيعزز الروح المعنوية الأوكرانية ويضعف معنويات روسيا، وفقاً للصحيفة.

وتوضح الصحيفة أنه بالنسبة لموسكو، كان الأصل أن تنتهي الحرب في غضون أيام، لكنها استمرت لأسابيع بل وأشهر. والآن، لم يحقق هجومها أي مكاسب كبيرة، ولا يمكن للروس فعل الكثير سوى الجلوس وانتظار هجوم كييف المضاد.

وتشير الصحيفة إلى أن السكان الروس ينقسمون إلى ثلاث شرائح: القوميون المتشددون المقتنعون تماماً بالحرب الروسية وهم نحو 20 في المائة. وهناك نسبة أقل بكثير في الطرف الآخر يفهمون بشكل صحيح أن وطنهم هو الشرير. وهناك نسبة كبيرة من الروس بين هاتين المجموعتين.

وترى الصحيفة أنه من غير المرجح أن تدفع الهجمات الأخيرة في موسكو أعداداً كبيرة من هذه الأغلبية إلى أي من المعسكرين الآخرين، لكنهم على الأقل يدركون بشكل بديهي أن بلدهم في وضع خطر، وأن الأمور لا تسير في مصلحتهم.

وزير الدفاع الأميركي يحذر من أن الحوادث مع الجيش الصيني قد تخرج عن نطاق السيطرة

أما صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فتحدث عن الصراع بين واشنطن وبكين حيث دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بكين إلى استئناف المحادثات الأمنية الثنائية، محذراً من أن الحوادث قد "تخرج عن نطاق السيطرة" إذا استمر الجيش الصيني في اتخاذ إجراءات استفزازية في المياه الدولية والمجال الجوي.

وفي مؤتمر صحفي في طوكيو، قال أوستن إنه من "المؤسف" أن بكين رفضت طلب البنتاغون له لمقابلة وزير الدفاع الصيني لي شانغفو في منتدى أمني في سنغافورة هذا الأسبوع.

ورفضت بكين اجتماعاً بين أوستن ولي في حوار شانغريلا هذا العام لأن الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات المفروضة على مسؤولها الدفاعي الكبير.

دبلوماسية أميركية: الحيوية الاقتصادية للعراق "جلية حقاً" لأول مرة

وعراقياً، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إن باربرا ليف، مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، أعربت عن تفاؤلها يوم أمس بشأن الآفاق الاقتصادية للعراق وعلاقات واشنطن المتنامية مع بغداد.

باربرا ليف، أخبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه بعد 20 عاماً من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، فإن "الحيوية الاقتصادية للعراق لأول مرة واضحة حقاً".

وأضافت أن القوة الاقتصادية المتنامية للعراق لها آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط الأوسع أيضاً.

قالت في جلسة استماع ركزت على ميزانية إدارة بايدن للسنة المالية 2024: "العراق هو حجر الزاوية في قوس الأمن والاستقرار الإقليميين. ما هو جيد للعراق يصبح جيداً بالتأكيد للجوار القريب ثم للمنطقة الأوسع".

(م ش)