الحرائق...هدفها محاربة المدنيين من خلال مصدر رزقهم

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون " الجيش الوطني السوري" بانتهاكاتهم بحق المدنيين العزل في القرى الواقعة في ريف تل تمر، وذلك من خلال استهداف مصدر رزقهم وقوتهم، بالإضافة إلى حرق منازلهم.

وشهدت قرية الطويلة الواقعة غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة وبالقرب من الطريق الدولي /M4/ ظهر اليوم، احتراق مساحات من الأراضي الزراعية، ووصول الحرائق إلى منازل المدنيين، بسبب إضرام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته النيران في المحاصيل الزراعية في قرية العريشة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال شمالي غربي قرية الطويلة بمسافة قصيرة.

توجهت كاميرة وكالتنا أنباء "هاوار" إلى قرية الطويلة لرصد الحرائق المفتعلة، والتقت مع أحد المدنيين في القرية.

يقول خالد سليمان من أهالي قرية الطويلة، أنه مع اقتراب موسم الحصاد بدأ جيش الاحتلال التركي وفصائل المرتزقة الموالين له باستهداف الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها إلى المدنيين، في المناطق التي احتلتها في شمال وشرق سوريا ومؤخراً إلى ريف تل تمر.

وبيّن سليمان، أن الأراضي الزراعية في المنطقة مرتبطة مع بعضها البعض، وفي حال إضرام المرتزقة النيران تتوسع رقعتها على الفور بسبب قوة الرياح.

الهدف تهجير الأهالي واستهداف مصدر رزقهم

وأشار سليمان، إلى أن الاحتلال التركي يحارب المدنيين بأساليب مختلفة، يهدف من خلالها إلى تهجير المدنيين واستضعافهم، والتأثير في وضعهم الاقتصادي من خلال إضرام النيران في مصدر قوتهم ورزقهم.

وأضاف "منازل المدنيين أيضاً أصبحت هدفاً للنيران المفتعلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وفي قرية الطويلة هناك أكثر من /10/ منازل مدمرة بسبب قذائف الاحتلال والنيران المفتعلة".

‘نحن أصحاب حق وسندافع عن أرضنا‘

وفي سياق حديثه أكد خالد سليمان، قائلاً "نحن أصحاب الأرض ونؤمن بقواتنا العسكرية وبتلاحمنا ووحدتنا من خلال الوقوف جنباً إلى جنب، وسندافع عن أرضنا، الاحتلال التركي ومرتزقته هم من هاجموا مدننا ومناطقنا وسنقاوم حتى استرجاع مناطقنا المحتلة".

ومع اندلاع الحرائق في القرية تدخلت فرق الإطفاء التابعة لبلدية الشعب في ناحية تل تمر، وبمساعدة الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحرائق، ومنع توسع رقعتها.

(هـ ن)

ANHA