الحرائق التهمت 156 هكتاراً في ناحية تل حميس

اندلع، اليوم، حريقان منفصلان، في محاصيل قرية الحنوة ومحاصيل قرية واوية في ريف تل حميس الجنوبي، وسارعت لجان الطوارئ وفوج الإطفاء في ناحية تل حميس لإخمادهما، بمساعدة فوج إطفاء تربه سبيه، كما لعبت قوات سوريا الديمقراطية دوراً كبيراً في مساندة فوج الإطفاء في إخماد الحريقين قبل أن تتسع رقعتهما بفعل الرياح.

وأتلف الحريقان اللذان اندلعا مساحة 60 دونماً من محصول الشعير في قرية واوية، و500 دونماً من محصول القمح، و1000 دونماً من الشعير شرق قرية الحنوة.

وهذا، ولم يُعرف بعدُ السبب الرئيسي لاندلاع الحرائق في ناحية تل حميس.

(ش أ/ أ ب)

ANHA