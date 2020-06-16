الهند تعلن مقتل ٢٠ من جنودها في اشتباكات مع الصّين

وبحسب "رويترز"، قال الجيش في بيان إنّ 17 جندياً هندياً لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثّرين بالإصابة بجروح خطيرة، إلى جانب ضابط وجنديين لاقوا حتفهم في وقت سابق.

وأضاف البيان أنّه تم فك الاشتباك بين قوات البلدين.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، قال مسؤولون هنود إنّ اشتباكاً بالقضبان الحديدية والحجارة وقع بين جنود هنود وصينيين على الحدود المتنازع عليها، مما أدّى إلى إصابات بشرية على الجانبين، شملت ثلاثة قتلى من الجنود الهنود، في تصعيد لمواجهة مستمرة منذ أسابيع.

وتبادل البلدان الاتهامات بشأن المسؤولية عن المواجهة التي وقعت في منطقة لاداخ الجليدية في غرب جبال الهيمالايا، أمس الإثنين. وقال مصدر بالحكومة الهندية إنّه لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية.

(ي ح)