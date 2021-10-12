الحماية الجوهرية ركيزة لحماية مكتسبات الثورة

الحماية الذاتية أو الدفاع المشروع عن النفس ونستطيع القول أيضاً الحماية الجوهرية؛ تعدّ واجباً مقدساً على كل فرد في مجتمع، به يتم الحفاظ على الوجود، كما أن الدفاع من أجل القيم والمبادئ يعتبر حقاً مشروعاً، من دونه يكون موضوع الحياة والهوية على المحك، لذلك تلجأ الشعوب ومنذ الأزل، إلى الحماية الذاتية في وجه الطغاة والطامعين والمستعمرين الذين يهدفون إلى النهب والقتل والصهر والإبادة للهوية والقيم.

وفي هذا الصدد، أكد أهالي ناحية تربه سبيه أن الحماية الجوهرية هي عنصر رئيس لحماية المنطقة، داعين الجميع إلى تنظيم أنفسهم والوقوف أمام كافة التحديات التي تواجههم.

الحماية الجوهرية أساس حفظ الأمن

وبهذا الخصوص شددت آسيا جمعة من أهالي ناحية تربه سبيه، على دور الحماية الجوهرية في المجتمع، وقالت: "للحماية الجوهرية اليوم، الدور الرئيس في حفظ الأمن في المنطقة، كما أنها تركت بصمة في تاريخ مقاومة أهالي شمال وشرق سوريا أمام الهجمات التي تعرضوا لها".

وأشارت إلى أنه مع استمرار الأزمة السورية والتهديدات الخارجية على مناطق شمال وشرق سوريا أخذت الحماية الجوهرية دوراً أساسياً في المنطقة, مؤكدة أن "كل الهجمات التي يشنها العدو على أرضنا وشعبنا تثبت أننا يجب أن نكون يداً واحدة نحمي بعضنا البعض, وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، لذلك علينا الحفاظ على أرضنا ومكتسباتنا".

كما تطرقت آسيا إلى أهمية دور المرأة في الحماية الذاتية، وقالت: "المرأة كانت الأكثر استهدافاً خلال الهجمات التي طالت المنطقة؛ لأن القوى المعادية تخوفت من دورها في الحفاظ على النهج الديمقراطي"، داعية النساء إلى لعب دور فعال في التوعية الاجتماعية والتنظيم.

الحرب الخاصة يجب أن تجابه بالحماية الذاتية

كما بيّن المواطن حسين خالد، من أهالي ناحية تربه سبيه، أن ثورة روج آفا تحققت عبر مبدأ الحماية الذاتية للمنطقة.

وتابع "مع تحقيق الانتصارات في المنطقة التي تتالت عليها الهجمات بشتى الوسائل، ومنها استخدام الاحتلال التركي سياسة الحرب الخاصة للنيل من إرادتنا، علينا التسلح بالحماية الذاتية لمجابهة هذه الحرب".

ولفت خالد إلى أن" أهم ركيزة لانتصار ثورة روج آفا، هي إدارة الشعب نفسه بنفسه من خلال الكومينات، وعلى هذا الأساس يجب أن نقوي تنظيمنا ونبني شعباً مناضلاً ثورياً قادراً على حماية نفسه".

(آ)

ANHA