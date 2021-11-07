الحماية الجوهرية السبيل الوحيد لمواجهة جميع التهديدات والهجمات

وجاء حديث, بديع داوود, في لقاء أجرته وكالتنا معه، على خلفية الهجمات والتهديدات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا، وكيف يمكن حماية المنطقة منها، حيث قال الإداري في مركز الحماية الجوهرية في مدينة كوباني إن "الحماية الجوهرية لها الدور الرئيس في حفظ الأمن والوجود".

وأضاف بديع داوود إن "الحماية الذاتية هي حماية الشعب نفسه بنفسه من خلال تنظيم وتدريب نفسه والمجتمع في آن واحد. كما تعد أهم ركيزة لانتصار الثورة في شمال وشرق سوريا".

ويصعد موضوع الحماية والدفاع عن المنطقة إلى الواجهة مع تزايد حدة الهجمات على المنطقة والمترافقة دائماً بتهديدات باحتلال مناطق جديدة، من جانب دولة الاحتلال التركي.

ويتمثل الاعتقاد السائد في أن على المجتمع، وإن أراد دفع الاحتلال عن أرضه والحفاظ على وجوده، أن يتحول الجميع من صغير وكبير إلى محاربين، فتجارب الشعوب التي عاشت حروباً مصيرية تثبت ذلك، وليس بالضرورة أن يقوم الجميع بحمل السلاح، وإنما الأهم هناك في أن يؤدي كل فرد في المجتمع دوراً في عملية صدّ الهجمات والمخاطر والتهديدات القائمة.

داوود أكد أنه "يتطلب من كل فرد في المجتمع اتباع سبل وطرق هذه الحماية؛ لصدّ جميع الهجمات والتهديدات من أي جهة كانت".

ولفت إلى حاجة المرء إلى الحماية الذاتية بالقول: "يحتاج الإنسان إلى الحماية الجوهرية عندما تواجه أرضه أي تهديدات وهجمات أو احتلال، وتكمن أهميتها في أنها حق مشروع".

وأشار الإداري في مركز الحماية الجوهرية في مدينة كوباني، من خلال حديثه، إلى أن مواجهة التهديدات والهجمات والتصدي لها يكون عبر تنظيم وتدريب الشعب ضمن الحماية الجوهرية على أسس صحيحة؛ لكي يكون قادراً على مجابهة أي عدوان أو تهديد على منطقته.

ونوّه بديع داوود إلى أن "الحماية الذاتية ضرورة من ضرورات الحياة؛ فالكائن الحي يحمي نفسه منذ ولادته والوردة أيضاً تحمي نفسها من خلال أشواكها".

وقال "الشعوب الثورية في المنطقة، وبكافة الفئات العمرية، من نساء وشباب وشيوخ، يجب أن تكون ضمن الحماية الجوهرية والوقوف مع بعضها البعض، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات وهجمات الدولة التركية على شعوب المنطقة مراراً وتكراراً".

وشدد داوود في نهاية حديثه، على ضرورة تنظيم شعب شمال وشرق سوريا نفسه، ضمن الحماية الجوهرية لمجابهة أي تهديد أو عدوان يستهدف المنطقة.

(ج)

ANHA