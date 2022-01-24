الحلقة تضيق على داعش وسط اشتباكات على أسوار سجن الصناعة

لليوم الرابع على التوالي ما تزال هناك اشتباكات متقطعة بين قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بمساندة قوات سوريا الديمقراطية من جهة وخلايا مرتزقة داعش المهاجمين على سجن الصناعة من الخارج.

أفاد مراسلنا أكرم بركات من داخل حي غويران جنوب مدينة الحسكة حيث سجن الصناعة، بإحكام قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على سجن الصناعة من الخارج، وتضييق الخناق على، وسط اشتباكات متقطعة منذ ليلة أمس حتى صباح اليوم.

وأشار إلى أنه منذ ساعات المساء وحتى ساعات صباح اليوم، تستمر قوى الأمن الداخلي وقسد بتوجيه الرسائل للخلايا للاستسلام عبر مكبرات الصوت، استسلم على إثرها عدد من المعتقلين الذين حاولوا الفرار، والخلايا المهاجمة من الخارج.

وتتعامل الآن قوات سوريا الديمقراطية بحذر مع المرتزقة الذين يستخدمون الأطفال "أشبال الخلافة" المرتبطين بداعش والبالغ عددهم ٧٠٠ قاصر كدروع بشرية والذين كانوا في مهاجع خاصة منفصلة داخل مركز الاعتقال بهدف إعادة تأهيلهم.

(أم)

ANHA