الحلبوسي يؤيد إجراء انتخابات مبكرة.. والممثلة الأممية عن اجتماعها مع الصدر: كان جيداً

وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر".

وأضاف: "نؤيد المضي في انتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن لقاءها بزعيم التيار الصدري كان جيداً.

وقالت في مؤتمر صحفي في الحنانة إنها “ناقشت مع زعيم التيار الصدري أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية”.

وكان قد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وأيد ذلك زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

(ش ع)