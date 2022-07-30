الحلبوسي يعلن تعليق جلسات البرلمان العراقي والكاظمي يدعو لحوار شامل

واعتبر الحلبوسي في بيان أن العراق يعيش "أوقاتاً صعبةً وحساسةً"، داعياً الجميع إلى "التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية"، معتبرا أن "الجميع يتحمل النتائج على حد سواء، مهما كانت وإلى أي اتجاه ذهبت".

ودعا جميع الأطراف السياسية لـ"تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن، والنظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها الكارثية إذا استمرَّ هذا الاحتقان والتوتر".

وأعن الحلبوسي "تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر"، كما دعا القائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات وحماية المتظاهرين".

كذلك حثّ المتظاهرين على "الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة".

في السياق نفسه، دعا جميع القادة والكتل السياسية إلى "لقاء وطني عاجل، لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية".

وبدوره قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، إن على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل، مشدداً بالقول: "أدعو الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية".

رئيس الوزراء العراقي قال إنه "يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق"، وأنه على جميع القوى والأحزاب العراقية تحمل مسؤولياتها.

يأتي هذا بعدما اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري اليوم مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله.

(ي ح)