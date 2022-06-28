الهلال الذهبي يصدر أغنية مصورة جديدة عن الشهيدة زيلان

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد المناضلة زينب كناجي (زيلان) أصدرت حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا ومركز الشهيدة برجم الفني أغنية مصورة جديدة.

وتؤدي الأغنية المصورة (فيديو كليب) عضوات فرقة آلندا، وتتضمن مقاطع من الرقص تؤديها عضوة الهلال الذهبي براء حسن، كما تتضمن مقاطع مصورة لمقاتلات وحدات حماية المرأة.

والأغنية المصورة هي من إخراج جيان خليل.

واستشهدت زينب كناجي (زيلان) في 30 حزيران عام 1996 جراء تنفيذها عملية فدائية. وكانت قد تركت رسالة موجهة إلى القائد عبدالله أوجلان تقول فيها: "أرغب أن أكون فدائية لحرية شعبي. أرغب بالتعبير عن كامل غضبي من السياسات الامبريالية التي تستهدف المرأة وتسعى لاستعبادها، وأن أصبح رمزاً لمقاومة المرأة الكردستانية".

ANHA