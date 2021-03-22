الهلال الذهبي لثقافة المرأة: الالتفاف حول القائد أوجلان واجب جميع دعاة السلام

وأصدرت الحركة بيانًا إلى الرأي العام، استهلته بالتنويه إلى مراقبتها عن كثب وضع القائد عبد الله أوجلان.

داعية "في طليعة جمعيات حقوق الإنسان، وجميع منظمات حقوق الإنسان والمحامين والأكاديميين وجميع الأفراد والجهات العاملة من أجل السلام والديمقراطية إلى الوفاء بمسؤولياتهم الإنسانية تجاه الوضع الصحي لقائدنا"

وشدد البيان على أن "القائد أوجلان يمثل خط الديمقراطية والمساواة بين جميع الشعوب، فإن الالتفاف حوله واجب جميع دعاة السلام".

وأضافت مختتمة "نحن حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، نعلن دعمنا الكامل للقائد أوجلان بكل قوتنا، ونجدد وعدنا أن نتبع خط قيادتنا حتى نهاية المطاف، وسنواصل أنشطتنا حتى تلقي المعلومات عن القائد أوجلان".

(س ر)

ANHA

