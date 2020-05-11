الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين يُحي السنوية الـ28 لاستشهاد مزكين

يصادف اليوم 11 أيار الذكرى السنوية الـ 28 لاستشهاد المناضلة والفنانة "غربت أيدن" المعروفة بـ هوزان مزكين.

بهذه المناسبة، أحيت حركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين الذكرى على مسرح ميتان.

خلال ذلك، ألقت الفنانة نيروز سليمان كلمة استذكرت فيها هوزان مزكين، وتحدثت عن بطولات الفنانة في مسيرتها الغنائية التي عبّرت فيها عن المقاومة والنضال في وجه الاحتلال التركي.

وأشارت نيروز إلى أن الوضع الحالي لن يسمح بتجمع الأهالي، لذا في الذكرى السنوية الـ 28 لاستشهاد مزكين نُهدي باقة من الأغاني الوطنية للشعب.

بدورها عاهدت العازفة زيلان سيدو على السير في درب هوزان مزكين وتخليد أغانيها على المسارح والمناسبات.

وفي الختام أهدت الحركة أغنية الشهيدة مزكين (lo hevalo) وباقة أخرى من أغانيها إلى أهالي عفرين.

(م ح/س و)

ANHA